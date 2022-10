ATP 500 Astana | il tabellone di Jannik Sinner | Djokovic ai quarti? Alcaraz dall’altra parte

(Di sabato 1 ottobre 2022)giocherà il torneo ATP 500 di, che scatterà lunedì 3 ottobre sul cemento della capitale kazaka. L’altoatesino, testa di serie numero 6 del seeding, esordirà contro il tedesco Oscar Otte. Il debutto sembra agevole contro il teutonico, mentre al secondo turno non dovrà sottovalutare il russo Karen Khachanov o lo statunitense Maxime Cressy. L’eventuale quarto di finale sarebbe da incubo visto che all’orizzonte si profila lo scontro con Novak: il serbo dovrà passare sul cileno Christian Garin e poi contro l’olandese Botic van de Zandschulp o il kazako Beibit Zhukayev. In caso di impresa contro l’ex numero 1 del mondo si potrebbe profilare la semifinale contro il russo Danil Medvedev, che si trova nelladicon il canadese Felix Auger-Aliassime. ...

Fprime86 : RT @teozorzoli: All’#AstanaOpen (Atp 500) Jannik #Sinner pesca il tedesco Otte all’esordio. Possibile quarto di finale con Novak #Djokovic - TelDiTen : RT @LorenzoAndreol4: Il main draw del torneo Atp 500 di Astana. Jannik Sinner, nella parte bassa del tabellone, esordirà con il tedesco Osc… - sportface2016 : Tabellone #AtpAstana 2022: #Alcaraz prima testa di serie, #Sinner nel quarto di finale di #Djokovic #AstanaOpen - livetennisit : ATP 500 Astana: Il Tabellone Principale. Carlos Alcaraz guida il seeding. Jannik Sinner testa di serie n.6 - VinceMartucci : RT @LorenzoAndreol4: Il main draw del torneo Atp 500 di Astana. Jannik Sinner, nella parte bassa del tabellone, esordirà con il tedesco Osc… -

