ALESSANDRA MUSSOLINI: "PAPÀ ROMANO SAREBBE COSÌ FIERO DI VEDERMI A TALE E QUALE" (Di sabato 1 ottobre 2022) ALESSANDRA MUSSOLINI, reduce dalla performance nei panni di Rosanna Fratello a TALE e QUALE Show, si dice soddisfatta di questa nuova esperienza nel mondo dello spettacolo. Dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato, è la volta dello show di Carlo Conti. Un pensiero speciale lo riserva al padre, ROMANO MUSSOLINI, scomparso nel 2006. Mio padre ROMANO è stato un pianista jazz e capitava che, da ragazzina, mi portasse con lui durante i concerti: talvolta mi faceva presentare, altre mi chiedeva di accompagnarlo cantando canzoni napoletane. Era un gioco, ma ci teneva che io facessi bene. PAPÀ non è mai stato severo con me, ma quando mi confrontavo con la musica, non ammetteva l'errore. SAREBBE ...

