1° Convegno Araldico “L’Araldica e la Nobiltà” a Castello Angioino di Civitacampomarano

L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese

21 giugno 2022 - S'è svolto il 19 giugno, in mattinata, presso il Circolo Ufficiali dell'Aeronautica Militare Casa Dell'Aviatore, in Roma, un importantedi Araldica organizzato dalla Accademia di Studi Araldici, Nobiliari e Cavallereschi. L'Araldica e la Nobiltà, il convegno di studi nel castello di Civitacampomarano Gianfranco Manchia narrerà nell' introduzione la storia dei venti anni dell’operazione militare occidentale in Afghanistan ...L'antica fortezza, diventata in seguito dimora baronale, risale al 1003. Ora il Comune la sta sistemando pezzo a pezzo grazie al sostegno della Regione. Un tesoro in più per arricchire il paese noto c ...