Zenga | «Lukaku? Non avevo dubbi sull’infortunio Asllani? Se sbaglia…»

FcInterNewsit : Zenga: 'Fiducia ad Asllani e Dimarco. Lukaku out? Io non avevo dubbi' - internewsit : Zenga: «Assenza Lukaku? Non avevo dubbi! Ad Asllani concesso l'errore» - -

Fcinternews.it

sul derby: "out è un piccolo svantaggio per l'Inter". Le parole dell'ex calciatore nerazzurro Walterha parlato del derby di Milano e in particolare dell'assenza di Romeluai ...Ventidue derby di Milano disputati in Serie A, ognuno dal sapore diverso. Walternon ha dubbi: Milan - Inter è sempre speciale, ancor di più ora che le milanesi sono tornate a fare la voce grossa: "Milano è tornata protagonista: negli ultimi anni Inter e Milan hanno vinto ... Zenga: "Fiducia ad Asllani e Dimarco. Lukaku out Io non avevo dubbi" L’ex portiere dell’Inter Walter Zenga ha commentato l’attualità di casa nerazzurra, soffermandosi sul debutto dal primo minuto di Asllani «Lukaku Non avevo dubbi che non recuperasse, giocando ogni tr ...E addirittura in un’Inter-Empoli di Coppa Italia ha fatto anche il trequartista» Walter Zenga, ex portiere storico dell’Inter, ha commentato la prossima e imminente gara di campionato dei nerazzurri c ...