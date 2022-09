Ultime Notizie – Pd | Letta | “Abbiamo perso ma siamo vivi | basi per ripartire ci sono”

(Di venerdì 30 settembre 2022) “Carissime e carissimi, passati pochi giorni dal voto che ha sconvolto gli equilibri politici italiani ed europei e sento la necessità di rivolgermi a ciascuno di voi per ringraziarvi dello straordinario impegno profuso in questa durissima campagna elettorale”. Si legge nella lettera di Enricoagli iscritti e alle iscritte sul Congresso Costituente del Nuovo Pd, ‘Apertura, opposizione, nuova vita’. “. Ne usciamo con un risultato insufficiente, ma ne usciamo. E sulle nostre spalle c’è oggi la responsabilità di organizzare un’opposizione seria alla destra.il tempo ela forza morale, intellettuale e politica per rimetterci in piedi. Leperci”, sottolinea il segretario. ...

sole24ore : ?? «Il potenziale impatto climatico della fuoriuscita di #gas da #NordStream potrebbe essere di 30 milioni di tonnel… - sole24ore : ?? Il riconoscimento è stato comunicato dallo stesso #Zelensky nel corso di una telefonata avuta oggi con #Draghi:… - Corriere : Calenda: «Il governo durerà poco, al massimo sei mesi» - occhio_notizie : Le ultime dall'infermeria del #Milan in vista del match contro l'#Empoli - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (30/09/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… -

Il Sole 24 ORE

... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ...... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ... Ucraina ultime notizie. Berlino contro il price cap generalizzato al gas. Zhaporizhzhia: attacco ... Accostato alla Juventus nelle ultime sessioni di calciomercato, Luis Muriel, attaccante classe 1991 dell'Atalanta e della nazionale colombiana, non sarebbe più un obiettivo bianconero, ..."Lo Stato terrorista lancia razzi contro la popolazione civile a Zaporizhzhia, Mykolaiv e Dnipropetrovsk. Colpisce le regioni ucraine con lanciamissili e droni. Gli occupanti russi hanno sparato 16 ra ...