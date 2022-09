Steiner | ' Le zone grigie nel regolamento ci sono sempre'

FormulaPassion.it

Guarda anche GP Singapore GP Singapore, i poster dei team per la gara in notturna Gunther dice la sua Ai microfoni di Sky ,ha dettagliatamente analizzato la questione dal suo punto di vista: ...' Legrigie, nei regolamenti, ci saranno sempre, per questo bisogna comprendere a fondo dove c'... e non è facile renderlo comprensibile - conclude- è abbastanza chiaro che in questo caso ... Steiner: “Red Bull va penalizzata, cifre non da zona grigia” Il team principal della Haas ha detto la sua sulle voci di budget cap sforato dalla Red Bull: secondo lui la cifra di cui si parla non è trascurabile, al tempo stesso però non c'è una regola precisa a ...La Formula 1 è tornata a Singapore dopo una pausa di due settimane, ma a tener banco non sono le prestazioni in pista, quanto quelle finanziarie. Il budget cup è l'argomento del giorno, in particolare ...