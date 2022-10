(Di venerdì 30 settembre 2022) Uno degli imputati nelcontro la ''del' è stato aggredito eto oggi in aula bunker a Mestre da un altro degli imputati nel procedimento, che usando un oggetto ...

... cos'è Il primo, inoltre, ha gridato più volte la parola "infame" all', molto ... Saman Abbas, padre Shabbar filmato in Pakistan/ Durante processione: "Uomo temuto"COLLEGA AL VOLTO ...Solo l'intervento della polizia penitenziaria è riuscita a far staccare l'aggressore, Paolo Pattarello, dal suo '' Loris Trabujo, al quale ha gridato più volte "infame". Il ferito, secondo ... Sfregia avversario durante processo a nuova Mala Brenta Nel corso del processo alla nuova Mala del Brenta, un imputato ha aggredito un “collega”, sfregiandolo al volto con un oggetto contundente ...A Mestre uno degli imputati colpisce con un oggetto affilato un altro alla sbarra chiamandolo più volte “infame” ...