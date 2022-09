Sequestrati quintali di generi alimentari nel tarantino in controlli Nas Carabinieri

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 30 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: Idel N.A.S. di Taranto, nell’ambito deieseguiti nei vari settori della Specialità durante la campagna nazionale “Estate Tranquilla 2022” disposta dal Comandoper la Tutela della Salute di Roma, nella Provincia di Taranto hanno: • eseguito in totale 291dei quali 74 non conformi (il 25%); il 46 % ha interessato il settore sanitario; • accertate 83 violazioni di carattere amministrativo, segnalando 54 persone alle Autorità Amministrative competenti; sono state contestate sanzioni amministrative per un valore totale di 68.850,00 €; • eseguiti sequestri di strutture sanitarie ed, alimenti, dispositivi medici, farmaci e scarti dei processi di lavorazione per un valore complessivo di ...