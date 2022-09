Rosalinda Cannavò dice la sua su Sophie Codegoni a Casa Chi

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 30 settembre 2022)stasera debutterà per la prima volta a Tale e Quale Show 2022. Carlo Conti, come abbiamo raccontato stamani, è molto entusiasta del cast di quest’anno e anche l’ex protagonista del Grande Fratello Vip non è da meno. Ai microfoni di Superguida Tv racconta qual è il suo obiettivo sul palco Rai: “Voglio far capire al pubblico che oltre alla mia sfera privata c’è altro e che c’è un impegno professionale. Spero di migliorare anche da questo punto di vista”. L’ex conduttrice diChi si è ripromessa di vivere questa nuova esperienza senza temere il giudizio dei giudici, perfino quello del suo ex compagno di reality, Cristiano Malgioglio. Per lei ogni appunto che le verrà fatto sarà un’occasione di crescita. Visto che non ha mai studiato canto prima d’ora, sarà un grande stimolo per aumentare ancora di più le sue ...