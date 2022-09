Red Bull, Budget Cap sforato nel 2021? Ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 30 settembre 2022) Allarme rosso in Formula 1 per un nuovo, possibile, scandalo che scuoterebbe tutto il Circus più importante e famoso delle quattro ruote. Ma cosa sta succedendo in queste ore che si apprestano a essere governate dal Gran Premio di Singapore, nuova tappa del Mondiale 2022 di F1? Fonti davvero molto autorevoli hanno sganciato una bomba pronta a detonare, in via ufficiale, nel paddock: la Red Bull avrebbe sforata il Budget Cap nel Mondiale 2021, quello terminato (per intenderci) con la vittoria controversa di Abu Dhabi, ultima gara in calendario, che consegnò all’ultimo secondo il titolo di campione del mondo a Max Verstappen contro Lewis Hamilton di Mercedes. Che di professione, appunto, corre con la scuderia austriaca. Una situazione che potrebbe riscrivere la storia recentissima di questo sport. Red ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Allarme rosso in Formula 1 per un nuovo, possibile, scandalo che scuoterebbe tutto il Circus più importante e famoso delle quattro ruote. Mastain queste ore che si apprestano a essere governate dal Gran Premio di Singapore, nuova tappa del Mondiale 2022 di F1? Fonti davvero molto autorevoli hanno sganciato una bomba pronta a detonare, in via ufficiale, nel paddock: la Redavrebbe sforata ilCap nel Mondiale, quello terminato (per intenderci) con la vittoria controversa di Abu Dhabi, ultima gara in calendario, che consegnò all’ultimo secondo il titolo di campione del mondo a Max Verstappen contro Lewis Hamilton di Mercedes. Che di professione, appunto, corre con la scuderia austriaca. Una situazione che potrebbe riscrivere la storia recentissima di questo sport. Red ...

