Quando va in onda Viola come il mare su Canale 5 (Di venerdì 30 settembre 2022) Viola come il mare Quando va in onda su Canale 5? La programmazione della serie tv italiana con Can Yaman è prevista il venerdì sera. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 30 settembre 2022)ilva insu5? La programmazione della serie tv italiana con Can Yaman è prevista il venerdì sera. Tvserial.it.

Frances70284328 : RT @MariannaCardini: Volo da quando ho visto Can Yaman firmare il contratto con la Lux Vide e stasera va in onda VCIM #ViolaComeIlMarePremi… - _pumarosse_ : RT @iamemmins: noi quando la redazione ha mandato in onda la replica di lunedì: - canyomanzahra : RT @MariannaCardini: Volo da quando ho visto Can Yaman firmare il contratto con la Lux Vide e stasera va in onda VCIM #ViolaComeIlMarePremi… - mariasan1321 : RT @MariannaCardini: Volo da quando ho visto Can Yaman firmare il contratto con la Lux Vide e stasera va in onda VCIM #ViolaComeIlMarePremi… - canyamchennai : RT @MariannaCardini: Volo da quando ho visto Can Yaman firmare il contratto con la Lux Vide e stasera va in onda VCIM #ViolaComeIlMarePremi… -