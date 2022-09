caselli_s : RT @GiovaQuez: Putin: 'L'Occidente sta cercando di riaccendere vecchi conflitti, creando nuovi problemi e crisi. L'egemonia unipolare sta i… -

Il Foglio

Domani la Russiai territori ucraini. Draghi a Zelensky: ... It'crucial. The Draghi Cabinet nearly completed the reforms,... ... Draghi avverte: avanti con le sanzioni. E rassicura la Ue ...E se essa siun altro Paese, per esempio l'Ucraina, con ... Tanto grave da far dire, a moltissimi commentatori, cheè un ... Si è già visto quando la Russia'è annessa la Crimea. Dunque l'... Putin s’annette un altro pezzo d’Ucraina