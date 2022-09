Passo avanti dell'Emilia Romagna sulla pillola abortiva Ru486, per difendere un diritto che, dagli Stati Uniti all’Europa, sembra non essere più così sicuro (Di venerdì 30 settembre 2022) Non più solo in ospedale, ma anche nei consultori. così ha deciso la Regione Emilia Romagna per la distribuzione della pillola abortiva Ru486 sul proprio territorio. Dalla prossima settimana anche i consultori ambulatoriali avranno a disposizione la pillola che permette l’interruzione di gravidanza. X ... Leggi su iodonna (Di venerdì 30 settembre 2022) Non più solo in ospedale, ma anche nei consultori.ha deciso la Regioneper la distribuzionesul proprio territorio. Dalla prossima settimana anche i consultori ambulatoriali avranno a disposizione lache permette l’interruzione di gravidanza. X ...

PaoloGentiloni : Approvata la seconda tranche di 21 miliardi. Nuovo passo avanti del #PNRR. Riforme e investimenti decisivi per la c… - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Cuba, referendum dice Sì alla riforma del Codice della famiglia. Tra le novità, il matrimonio eguali… - gparagone : Le #bollette erano care prima; ora sono proibitive. È un cambio di passo straordinario; manca la liquidità per and… - Condizionata : @rulajebreal @GiorgiaMeloni 'Bisogna denunciare' fare il famoso “passo avanti”. Cioè quello che non fece Rula Jebr… - cmqfedee : se non tento il suicidio oggi è un gran passo in avanti -