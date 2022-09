Mafia Capitale, la Cassazione conferma le condanne per Buzzi e Carminati (Di venerdì 30 settembre 2022) Rigettati dai supremi giudici i ricorsi presentati dalle difese degli imputati. Finisce così l'inchiesta Mondo di Mezzo, conosciuta meglio come "Mafia Capitale": le condanne per i due principali protagonisti, Salvatore Buzzi e Massimo Carminati diventano definitive e con molta probabilità torneranno in carcere per scontare 12 anni e 10 mesi il primo, e 10 anni il secondo. La Cassazione quindi conferma le condanne decise nell'Appello bis nel marzo 2021. Processo a cui si era arrivati dopo che la Suprema Corte il 22 ottobre del 2019 aveva fatto cadere per tutti gli imputati il 416bis, l'accusa di associazione mafiosa. A quasi otto anni di distanza dall'operazione "Mondo di Mezzo" - che con due retate, il 2 dicembre 2014 e il 4 giugno 2015, aveva portato ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 settembre 2022) Rigettati dai supremi giudici i ricorsi presentati dalle difese degli imputati. Finisce così l'inchiesta Mondo di Mezzo, conosciuta meglio come "": leper i due principali protagonisti, Salvatoree Massimodiventano definitive e con molta probabilità torneranno in carcere per scontare 12 anni e 10 mesi il primo, e 10 anni il secondo. Laquindiledecise nell'Appello bis nel marzo 2021. Processo a cui si era arrivati dopo che la Suprema Corte il 22 ottobre del 2019 aveva fatto cadere per tutti gli imputati il 416bis, l'accusa di associazione mafiosa. A quasi otto anni di distanza dall'operazione "Mondo di Mezzo" - che con due retate, il 2 dicembre 2014 e il 4 giugno 2015, aveva portato ...

