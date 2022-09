L’Onu a guida russo-cinese (Di venerdì 30 settembre 2022) Ieri Doreen Bogdan-Martin, americana del New Jersey, è stata eletta segretaria generale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Uit), una delle agenzie... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 settembre 2022) Ieri Doreen Bogdan-Martin, americana del New Jersey, è stata eletta segretaria generale dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Uit), una delle agenzie... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

LuciaDiMartin18 : RT @UNRIC_Italia: Congratulazioni a @FilippoGrandi ????per l'estensione del suo mandato come Alto Commissario per @unhcr ???? Per saperne di… - ottovanz : RT @RomaSette: #Rifugiati: @FilippoGrandi confermato alla guida dell’Agenzia Onu. Lo ha stabilito l’Assemblea generale, previa consultazion… - RomaSette : #Rifugiati: @FilippoGrandi confermato alla guida dell’Agenzia Onu. Lo ha stabilito l’Assemblea generale, previa con… - Onuitalia : .@FilippoGrandi riconfermato alla guida dell’Agenzia ONU per i #rifugiati @Refugees Le congratulazioni dell'Italia… - UNRIC_Italia : Congratulazioni a @FilippoGrandi ????per l'estensione del suo mandato come Alto Commissario per @unhcr ???? Per saper… -