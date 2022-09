Ladispoli | approvate tariffe e modalità di utilizzazione del Palasport Sorbo

(Di venerdì 30 settembre 2022)– L’Amministrazione comunale rende noto che la Giunta ha approvato lee lediprovvisoria del nuovo palazzo dello sport “Antonio”. In via provvisoria, tutti i soggetti interessati all’utilizzo del Palazzetto dello Sport potranno inviare apposita richiesta compilando il relativo modulo predisposto, presentandola direttamente all’Ufficio Protocollo generale dell’Ente, oppure inviandola a mezzo PEC a comunedi@certificazioneposta.it . Le richieste che perverranno per l’utilizzo provvisorio del Palazzetto dello Sport, saranno valutate dall’Amministrazione comunale tenendo conto dei seguenti criteri, le cui finalità sono sottese al miglior utilizzo dell’impianto e con l’obiettivo generale di soddisfare il maggior numero di richieste: ...

