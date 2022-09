Juve, settembre choc: il record negativo dei bianconeri (Di venerdì 30 settembre 2022) Juve, un settembre choc per i bianconeri, che non hanno vinto neanche una partita: il record negativo per Allegri L’inizio di stagione in salita ha contribuito al raggiungimento di alcuni record negativi da parte della Juventus. Stando a quanto riportato da Opta, infatti, per la prima volta nella sua storia la formazione bianconera ha giocato più di due partite nel mese di settembre in un singolo anno solare senza vincere neanche un incontro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022), unper i, che non hanno vinto neanche una partita: ilper Allegri L’inizio di stagione in salita ha contribuito al raggiungimento di alcuninegativi da parte dellantus. Stando a quanto riportato da Opta, infatti, per la prima volta nella sua storia la formazione bianconera ha giocato più di due partite nel mese diin un singolo anno solare senza vincere neanche un incontro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

