In attesa di Pogba la Juventus riparte da lui: è fortissimo (Di venerdì 30 settembre 2022) La Juventus sta attendendo il ritorno di Pogba; nel frattempo, però, la società ha deciso su chi ripartire. Vediamo di chi si tratta. Uno dei giocatori più importanti acquistati dalla Juventus, nell’ultima sessione di mercato, è stato senza dubbio Pogba. Centrocampista forte fisicamente, estremamente tecnico e con la possibilità di regalare un numero di bonus importanti tra gol e assist. Fino a questo momento, però, il francese non ha potuto esordire in maglia bianconera a causa di un problema fisico accusato nel corso della preparazione estiva. La speranza di tifosi e allenatore è che il classe 1993 possa tornare a disposizione per la decisiva sfida di Champions in casa del Benfica; una partita da vincere a tutti i costi se si vuole staccare il pass per gli ottavi di finale. LaPresseIn questo primo scorcio di stagione ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 30 settembre 2022) Lasta attendendo il ritorno di; nel frattempo, però, la società ha deciso su chi ripartire. Vediamo di chi si tratta. Uno dei giocatori più importanti acquistati dalla, nell’ultima sessione di mercato, è stato senza dubbio. Centrocampista forte fisicamente, estremamente tecnico e con la possibilità di regalare un numero di bonus importanti tra gol e assist. Fino a questo momento, però, il francese non ha potuto esordire in maglia bianconera a causa di un problema fisico accusato nel corso della preparazione estiva. La speranza di tifosi e allenatore è che il classe 1993 possa tornare a disposizione per la decisiva sfida di Champions in casa del Benfica; una partita da vincere a tutti i costi se si vuole staccare il pass per gli ottavi di finale. LaPresseIn questo primo scorcio di stagione ...

JManiaSite : In attesa del rientro in campo, #Pogba prova a suonare la carica in un'intervista a #GQ - sassipiedimonte : @paolorossi1965 4-2-3-1 in attesa di Pogba. Lo stesso di Juve Roma e della ripresa con il Psg. - junews24com : Pogba si rifà il look in attesa del ritorno in campo - FOTO - - LittlePrinceCm8 : @juanito92x Chiama Pogba, fagli fare la macumba sulla lista d'attesa, domani sei lì. -

Pogba "Juve scelta di cuore, con Allegri rapporto bello e onesto" TORINO " "A me piace pensare e dire che è il mio cuore che ha fatto la scelta. Era anche forse il momento giusto per tornare qua". Paul Pogba è ancora in attesa di fare il suo secondo debutto ufficiale con la maglia della Juventus ma non ha dubbi sulla decisione presa. Il centrocampista francese si racconta nel numero di "GQ Italia" ... La Juve non ha un gioco: non ci resta che Soulé ...di Allegri c'era una squadra con 6 a difendere e 4 ad attaccare Pogba Chiesa Di Maria Vlahovic, ma se sti giocatori mancano, che vogliamo fare Andare in campo a cercare di non prendere gol in attesa ... Juve Dipendenza In attesa di Pogba la Juventus riparte da lui: è fortissimo La Juventus sta attendendo il ritorno di Pogba; nel frattempo, però, la società ha deciso su chi ripartire. Vediamo di chi si tratta. Pogba si avvicina al rientro: ecco come cambierà la Juve Paul Pogba non ha praticamente iniziato la sua stagione con la Juventus a causa dell'infortunio al menisco rimediato durante la tournée americana. Il nuovo numero 10 della Juventus però è atteso sia d ... TORINO " "A me piace pensare e dire che è il mio cuore che ha fatto la scelta. Era anche forse il momento giusto per tornare qua". Paulè ancora indi fare il suo secondo debutto ufficiale con la maglia della Juventus ma non ha dubbi sulla decisione presa. Il centrocampista francese si racconta nel numero di "GQ Italia" ......di Allegri c'era una squadra con 6 a difendere e 4 ad attaccareChiesa Di Maria Vlahovic, ma se sti giocatori mancano, che vogliamo fare Andare in campo a cercare di non prendere gol in... In attesa di Pogba la Juventus riparte da lui: è fortissimo La Juventus sta attendendo il ritorno di Pogba; nel frattempo, però, la società ha deciso su chi ripartire. Vediamo di chi si tratta.Paul Pogba non ha praticamente iniziato la sua stagione con la Juventus a causa dell'infortunio al menisco rimediato durante la tournée americana. Il nuovo numero 10 della Juventus però è atteso sia d ...