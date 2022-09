Ginevra Lamborghini svela quanti soldi guadagna al mese: “Non mi posso permettere tante cose” (Di venerdì 30 settembre 2022) Scintille tra Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini. La sorella di Elettra nella puntata di ieri del GF Vip ha accusato la coinquilina di prendere in giro il marito: “Tu sei un’infame! Non sei innamorata se non del suo conto in banca e non mi pento di averlo detto. Sei attaccata alle cose, una vera materialista“. La De Donà ha replicato tirando in ballo la famiglia di Ginevra e le ‘carte di credito’ della vippona. Ginevra VS Giaele. Round 2. Una cosa è certa… la risolveranno a colpi di nomination! #GFVIP pic.twitter.com/1cmQhgL0NN — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 29, 2022 Ginevra Lamborghini: “Non sono una viziata e prendo uno stipendio normale”. Nella notte Ginevra Lamborghini si è appartata con Nikita ed ha sparato a ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 settembre 2022) Scintille tra Giaele De Donà e. La sorella di Elettra nella puntata di ieri del GF Vip ha accusato la coinquilina di prendere in giro il marito: “Tu sei un’infame! Non sei innamorata se non del suo conto in banca e non mi pento di averlo detto. Sei attaccata alle, una vera materialista“. La De Donà ha replicato tirando in ballo la famiglia die le ‘carte di credito’ della vippona.VS Giaele. Round 2. Una cosa è certa… la risolveranno a colpi di nomination! #GFVIP pic.twitter.com/1cmQhgL0NN — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 29, 2022: “Non sono una viziata e prendo uno stipendio normale”. Nella nottesi è appartata con Nikita ed ha sparato a ...

