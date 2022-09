Francesca Vaccaro | la moglie di Carlo Conti si mette in proprio

Leggi su newstv

(Di venerdì 30 settembre 2022) Come costumista in RAI ha avuto l’opportunità di conoscere. Ma adesso è presa da una nuova avventura Insieme ad Amadeus, Paolo Bonolis e Gerry Scotti è, probabilmente, il conduttore televisivo attualmente attivo di maggiore successo. Non a caso (a parte il buon Gerry, fedelissimo di Mediaset) tutti hanno anche condotto il Festival di Sanremo, considerata la trasmissione che dà maggiore prestigio (e introiti) a un presentatore tv. Cosa sappiamo della vita privata die la(web source)Nel 2012ha sposato la costumistaha un unico ...