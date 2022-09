F1, risultati e classifica FP2 GP Singapore 2022: doppietta Ferrari! Sainz precede Leclerc, Verstappen 4° (Di venerdì 30 settembre 2022) Carlos Sainz ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Singapore 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Marina Bay. Lo spagnolo ha siglato 1:42.857 al volante della sua Ferrari e ha preceduto di 0.208 il compagno di squadra Charles Leclerc. Le Rosse sono parse in ottimo spolvero sotto la luce artificiale, nella condizione che i piloti ritroveranno anche in qualifica e in gara. Alle spalle delle monoposto della Scuderia di Maranello si sono piazzate la Mercedes di George Russell, e la Red Bull di Maxx Verstappane, attardati rispettivamente di 0.324 e 0.339. Lewis Hamilton quinto con l’altra Mercedes, Sergio Perez nono con la seconda Red Bull. Di seguito i risultati e la classifica delle prove libere 2 del GP di Singapore ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) Carlosha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Marina Bay. Lo spagnolo ha siglato 1:42.857 al volante della sua Ferrari e ha preceduto di 0.208 il compagno di squadra Charles. Le Rosse sono parse in ottimo spolvero sotto la luce artificiale, nella condizione che i piloti ritroveranno anche in qualifica e in gara. Alle spalle delle monoposto della Scuderia di Maranello si sono piazzate la Mercedes di George Russell, e la Red Bull di Maxx Verstappane, attardati rispettivamente di 0.324 e 0.339. Lewis Hamilton quinto con l’altra Mercedes, Sergio Perez nono con la seconda Red Bull. Di seguito ie ladelle prove libere 2 del GP di...

salv_amoroso : #Spalletti 'A Milano hanno dimostrato di aver capito cosa vuole fare il Napoli. C'è un'alta classifica affollata,… - smsibuie : La 2A liceo generale ha creato il questionario How green are you? basato sulla consapevolezza ambientale. Sono sta… - FTraiettoria : Lewis Hamilton si prende le FP1 del GP di Singapore. 2° Verstappen davanti a Leclerc Scritto da Stefano Nicoli - sportface2016 : #F1 #SingaporeGP | Risultati #FP1 : #Hamilton miglior tempo davanti a #Verstappen e #Leclerc - FormulaPassion : La classifica della prima sessione di prove libere disputata a Marina Bay, teatro del 17esimo Gran Premio stagional… -