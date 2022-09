Egitto | dalle piramidi al mare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 settembre 2022) Una vacanza a Sharm El Sheik è l’ideale per vivere l’estate tutto l’anno: caldo, sole,, e che! Una delle destinazioni egiziane più belle situata lungo la costa nord-orientale del Paese, famosa nel mondo per le acque cristalline e i fondali variopinti, paradiso dei sub. Eppure tutti i viaggiatori, compresi i divers più entusiasti che vivono le profondità con la naturalezza di un tritone, cominciano a sognare l’entroterra quando l’orizzonte ad occidente si tinge di colori caldi, lì dove tramontano il sole e i desideri di esplorare le meraviglie dell’antichità. La Sfinge e le, simboli di una civiltà millenaria, patrimoni inestimabili immersi nel caos conturbante di una metropoli che affonda le radici nella storia: Il Cairo è un richiamo irresistibile, ed è per questo che un viaggio innon può ...