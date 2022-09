KattInForma : È possibile la guarigione del nostro albero genealogico? - paolo_galassi : @MichelescottiDM Sono urologo e oncologo di lungo corso. Ti posso tranquillizzare, se possibile, dicendoti che è il… - TorelliGian : @QLexPipiens @folivet @OrtigiaP @boni_castellane @DoctorSassaroli @ChanceGardiner @a_meluzzi @Marinojump… - pinotopino78 : @manuela_reich Mi dispiace ti auguro una buona guarigione ?? bevi il più possibile e vedrai che passerà in fretta ???? - alisa_guida26 : @Licia133 Non ci sono risposte, soprattutto risposte esaustive,purtroppo, però la tua amica può lottare e sperare n… -

Corriere della Sera

... a distanza di almeno quattro mesi dalla somministrazione della terza o dalla. La vaccinazione rimane volontaria . Ma èvaccinarsi sia contro il Covid che contro l'influenza , ...... patologia tumorale più frequente tra le donne, la cui probabilità diè direttamente ... da lunedì 3 ottobre, per tutto il mese e fino ad esaurimento dei posti disponibili, sarà... Tumore dell’ovaio, buone speranze di guarigione anche per chi ha una diagnosi in stadio avanzato PALERMO (ITALPRESS) - I disturbi del comportamento alimentare sono sempre più diffusi tra i giovani: il lockdown ha accentuato la tendenza a bulimia e anoressia, solo per dire i più noti, ma le cure e ...