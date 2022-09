E intanto scoppia un caso: è vero che il principe Harry è stato informato della morte della nonna sovrana con tre ore di ritardo? (Di venerdì 30 settembre 2022) È stato pubblicato il certificato ufficiale di morte della regina Elisabetta II del Regno Unito. La sovrana è morta «di vecchiaia» alle ore 15.10 (le 16.10 nel nostro Paese) in Scozia, nel Castello di Balmoral, a Ballater. Ma in queste ore nel Regno Unito è scoppiato quello che è stato definito il «royal mistery», perché – a quanto pare – il principe Harry sarebbe stato informato della morte della nonna solo tre ore dopo il decesso. Per intenderci, pochi minuti prima della comunicazione ufficiale a tutto il mondo. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 30 settembre 2022) Èpubblicato il certificato ufficiale diregina Elisabetta II del Regno Unito. Laè morta «di vecchiaia» alle ore 15.10 (le 16.10 nel nostro Paese) in Scozia, nel Castello di Balmoral, a Ballater. Ma in queste ore nel Regno Unito èto quello che èdefinito il «royal mistery», perché – a quanto pare – ilsarebbesolo tre ore dopo il decesso. Per intenderci, pochi minuti primacomunicazione ufficiale a tutto il mondo. ...

