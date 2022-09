Chirico: 'Juve-Salernitana falsata, Rocchi e Gravina fanno gli offesi. Non ci si può far prendere in giro da Aia e Figc!' (Di venerdì 30 settembre 2022) Avrei preferito non ritornare più su questo argomento, ma visto che a più di 2 settimane di distanza dal fattaccio i diretti interessati... Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022) Avrei preferito non ritornare più su questo argomento, ma visto che a più di 2 settimane di distanza dal fattaccio i diretti interessati...

MaStep92__ : RT @cmdotcom: Chirico: 'Juve-Salernitana falsata, Rocchi e Gravina fanno gli offesi. Non ci si può far prendere in giro da Aia e Figc!' htt… - cmdotcom : Chirico: 'Juve-Salernitana falsata, Rocchi e Gravina fanno gli offesi. Non ci si può far prendere in giro da Aia e… - GMuccari : RT @ilbianconerocom: Chirico: ‘Non ci si può far prendere in giro da AIA e FIGC! #Juve-Salernitana è stata falsata e Rocchi e Gravina fanno… - ZonaBianconeri : RT @ilbianconerocom: Chirico: ‘Non ci si può far prendere in giro da AIA e FIGC! #Juve-Salernitana è stata falsata e Rocchi e Gravina fanno… - ilbianconerocom : Chirico: ‘Non ci si può far prendere in giro da AIA e FIGC! #Juve-Salernitana è stata falsata e Rocchi e Gravina fa… -