Wanda Nara, l’annuncio è devastante: spunta il retroscena tormentato (Di giovedì 29 settembre 2022) Wanda Nara ha annunciato ufficialmente sul suo profilo Instagram la separazione da Mauro Icardi: un legame, il loro, che è sempre stato tormentato. Da alcuni mesi si parlava della crisi in atto nel rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi, più volte i rumors avevano parlato di imminente separazione. In alcune occasioni, specialmente Wanda Nara, la coppia aveva provato a smentire tutte le dicerie sul loro conto ma dopo la clamorosa separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, si è arrivati alla rottura definitiva e ufficiale. La ex coppia Totti come abbiamo detto, ha dato il via a una serie di gossip sfrenati su altre copppie famose che si sono separate in questo 2022 che di certo non possiamo definire romantico. Wanda ha voluto ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 29 settembre 2022)ha annunciato ufficialmente sul suo profilo Instagram la separazione da Mauro Icardi: un legame, il loro, che è sempre stato. Da alcuni mesi si parlava della crisi in atto nel rapporto trae Mauro Icardi, più volte i rumors avevano parlato di imminente separazione. In alcune occasioni, specialmente, la coppia aveva provato a smentire tutte le dicerie sul loro conto ma dopo la clamorosa separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, si è arrivati alla rottura definitiva e ufficiale. La ex coppia Totti come abbiamo detto, ha dato il via a una serie di gossip sfrenati su altre copppie famose che si sono separate in questo 2022 che di certo non possiamo definire romantico.ha voluto ...

