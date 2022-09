Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2022 ore 18:45 (Di giovedì 29 settembre 2022) Viabilità DEL 29 SETTEMBRE 2022 ORE 18:35 FEDRICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA A1 Roma NAPOLI DOVE A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN CAMION ABBIAMO 4 KM DI CODA TRA FROSINONE E FERENTINO IN DIREZIONE Roma SI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA. PRESTARE ATTENZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTANTO DA TOR CERVARA AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE RALLENTAMENTI ANCHE SULLA RIMA FIUMICINO TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANCORA CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 settembre 2022)DEL 29 SETTEMBREORE 18:35 FEDRICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA A1NAPOLI DOVE A CAUSA DEL RIBALTAMENTO DI UN CAMION ABBIAMO 4 KM DI CODA TRA FROSINONE E FERENTINO IN DIREZIONESI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA. PRESTARE ATTENZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRAFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTANTO DA TOR CERVARA AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE RALLENTAMENTI ANCHE SULLA RIMA FIUMICINO TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANCORA CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI ...

