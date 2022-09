Venduti 128 superyacht in tutto il mondo nel 2022 | +78% rispetto a 2021

(Di giovedì 29 settembre 2022)nella bellezza di 128tra i 40 e i 180 metri: si tratta di un aumento del 78%ai 72 del 2020. L’Italia, con 318, risulta invece il primo paese per yacht costruiti. Questo è quanto emerge dallo studio presentato da Rina, multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, che ha presentato Maxima, nuovo profilo di servizi dedicato aiper fornire ai clienti una struttura composta da specialisti, competenze e servizi all’avanguardia. Lo studio di Rina suiLa maggior parte della flotta mondiale di yacht risulta essere nelle mani di cittadini statunitensi, che rappresentano il 22,6%, seguiti dai russi all’8,7%. Maxima, ha spiegato Rina con una nota, nasce dalle moderne esigenze dello ...

Sono statinuovi yacht tra i 40 e i 180 metri, ovvero il 78% in più rispetto al 2020 (anno in cui ne sono stati acquistati 72). L'Italia, tra l'altro, da gennaio a maggio 2022 risulta il ...... andando a proporre alcuni degli smartphone più validia meno di 150 . Realme Narzo 50A ... 4 GB di RAM eGB di spazio di archiviazione (espandibile fino a 1024 GB con MicroSDXC). Il display ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Genova – Rina, multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, ha presentato Maxima: il nuovo profilo di servizi dedicato ai superyacht - lussuose imbarcazioni a motore o a ve ...