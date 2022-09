Roma, studenti del liceo Virgilio identificati dai Carabinieri: stavano tenendo in piazza un’assemblea d’istituto su diritti e fascismo (Di giovedì 29 settembre 2022) identificati dai Carabinieri a causa di un’assemblea d’istituto, convocata per parlare di diritti, fascismo e commentare l’avanzata delle destre e di Fratelli d’Italia. È successo, a soli due giorni dalle elezioni, ad alcuni studenti del liceo classico Virgilio, nel centro di Roma. I giovani avevano invitato lo scrittore e giornalista Paolo di Paolo per “confrontarsi liberamente su temi d’attualità”. Due militari, però, hanno provato a interrompere la discussione e hanno schedato alcuni dei presenti. “L’Assemblea è stata molto partecipata” spiega il Collettivo Virgilio, tra gli organizzatori del dibattito, sulla sua pagina Instagram. Fuori dall’istituto, a piazza de’ Ricci, si erano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022)daia causa di, convocata per parlare die commentare l’avanzata delle destre e di Fratelli d’Italia. È successo, a soli due giorni dalle elezioni, ad alcunidelclassico, nel centro di. I giovani avevano invitato lo scrittore e giornalista Paolo di Paolo per “confrontarsi liberamente su temi d’attualità”. Due militari, però, hanno provato a interrompere la discussione e hanno schedato alcuni dei presenti. “L’Assemblea è stata molto partecipata” spiega il Collettivo, tra gli organizzatori del dibattito, sulla sua pagina Instagram. Fuori dall’istituto, ade’ Ricci, si erano ...

