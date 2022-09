Renzi & C. pronti all’inciucio. Dal M5S niente sconti alla Meloni (Di giovedì 29 settembre 2022) Il M5S “non farà sconti a nessuno”. Specie considerando il rischio “inciucio” tra destra e Renzi e Calenda. Di fatto “sono rimasti sono i Cinque stelle a difendere gli interessi dei cittadini”. Questo è l’impegno che emerge dalle parole di Vittoria Baldino, parlamentare fresca di rielezione nella prossima legislatura. Un impegno che mira anche a tutelare la nostra Costituzione, viste le dichiarazioni di esponenti di FdI pronti a modificare la nostra Carta. “Dipende dal modo col quale si vuole modificare quella è la più bella Carta del mondo – spiega non a caso la Baldino – Ma proprio guardando a quei meccanismi voluti dai nostri Padri costituenti, cioè maggioranze rafforzate e coinvolgimento diretto della cittadinanza, preoccupano le dichiarazioni della premier in pectore”. Cioè? Giorgia Meloni ha espresso apertamente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 settembre 2022) Il M5S “non faràa nessuno”. Specie considerando il rischio “inciucio” tra destra ee Calenda. Di fatto “sono rimasti sono i Cinque stelle a difendere gli interessi dei cittadini”. Questo è l’impegno che emerge dalle parole di Vittoria Baldino, parlamentare fresca di rielezione nella prossima legislatura. Un impegno che mira anche a tutelare la nostra Costituzione, viste le dichiarazioni di esponenti di FdIa modificare la nostra Carta. “Dipende dal modo col quale si vuole modificare quella è la più bella Carta del mondo – spiega non a caso la Baldino – Ma proprio guardando a quei meccanismi voluti dai nostri Padri costituenti, cioè maggioranze rafforzate e coinvolgimento diretto della cittadinanza, preoccupano le dichiarazioni della premier in pectore”. Cioè? Giorgiaha espresso apertamente ...

