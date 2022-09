Project 50 - Dallara 5 0 | parliamo di eSports - DIRETTA STREAMING

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 29 settembre 2022) ": il futuro delle corse è virtuale?": nel nuovo appuntamento di5.0: il futuro prende forma si parla di Simracing. La digitalizzazione dell'esperienza di guida è al centro del quarto incontro della rassegna organizzata dallaper festeggiare i suoi primi 50 anni e gestita in collaborazione con Quattroruote in qualità di media partner. L'evento delinea il presente delle competizioni virtuali e ancor più il loro futuro: non è un mistero, d'altronde, che le nuove tecnologie stiano consentendo ad alcune manifestazioni digitali di godere di un'audience talvolta superiore a quella delle corse reali. Il panel. Moderato dal nostro direttore, Gian Luca Pellegrini, il talk vede la partecipazione di Matteo Bobbi, ex pilota automobilistico e commentatore televisivo; di Alessio Cicolari, ceo di Ak Informatica e Ak ...