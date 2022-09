Paolo Pulici: 'Un altro Puliciclone non ci sarà. Oggi sul campo e nella vita non si tira più (Di giovedì 29 settembre 2022) "Da una vita alleno solo i bambini, perché loro mi ascoltano. Non sono come i grandi, che credono di essere tutti fenomeni. I bambini vogliono solo imparare e questa è per me la cosa più bella". ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 settembre 2022) "Da unaalleno solo i bambini, perché loro mi ascoltano. Non sono come i grandi, che credono di essere tutti fenomeni. I bambini vogliono solo imparare e questa è per me la cosa più bella". ...

globalistIT : - fradanilo62 : 'In questo sport non si tira più in porta”. La noia della Serie A vista da Paolo Pulici - veltri1924 : @CucchiRiccardo Immobile mi ricorda Paolo pulici del Torino in Nazionale stentava molto!!! - Marco282221 : @elena_elnmrl15 Una donna che mette Paolo Pulici nel profilo nn può essere che una gran donna… un fiorentino viola… - manuia66 : @sequendendo Ma buongiorno Sequendendo...come stai?.....ho visto ora il tuo quiz....ho dato uno sguardo veloce e ne… -