La ex moglie di Bezos divorzia ancora: con il marito prof di scienze è finita dopo appena un anno (Di giovedì 29 settembre 2022) È durato poco il secondo matrimonio della filantropa miliardaria MacKenzie Scott dopo il divorzio dal fondatore e proprietario di Amazon, Jeff Bezos, nel 2019. Lo scorso anno si era sposata... Leggi su leggo (Di giovedì 29 settembre 2022) È durato poco il secondo matrimonio della filantropa miliardaria MacKenzie Scottil divorzio dal fondatore e proprietario di Amazon, Jeff, nel 2019. Lo scorsosi era sposata...

leggoit : La ex moglie di Bezos divorzia ancora: con il marito prof di scienze è finita dopo appena un anno - paolochiariello : #Juorno nuovo divorzio dopo un anno per la ex moglie filantropa di #Bezos #Amazon - juornoit : #Juorno nuovo divorzio dopo un anno per la ex moglie filantropa di #Bezos #Amazon -