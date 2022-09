Il look di Del Debbio fa impazzire Twitter, come appare in tv | VIDEO (Di giovedì 29 settembre 2022) Paolo Del Debbio fa impazzire Twitter. Il noto conduttore di Dritto e Rovescio, in onda su Rete4 nella serata di giovedì 29 settembre, è apparso totalmente vestito in jeans (pantaloni, camicia e giubbotto) in un servizio diurno con lo sfondo di Palazzo Chigi, in attesa del probabile insediamento di Giorgia Meloni dopo la vittoria alle elezioni del 25 settembre. All'interno dello studio televisivo si è ovviamente rimostrato nelle consuete vesti di giacca e cravatta ma il look del servizio, piuttosto insolito, è bastato per scatenare una valanga di commenti sui social. Un utente con un tweet ha sentenziato in maniera ironica: “O Del Debbio ha aperto una Jeanseria oppure ha una sua personale linea, la Del Debbio jeans couture”. Bentornati a una nuova puntata di #Drittoerovescio Ci ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 settembre 2022) Paolo Delfa. Il noto conduttore di Dritto e Rovescio, in onda su Rete4 nella serata di giovedì 29 settembre, è apparso totalmente vestito in jeans (pantaloni, camicia e giubbotto) in un servizio diurno con lo sfondo di Palazzo Chigi, in attesa del probabile insediamento di Giorgia Meloni dopo la vittoria alle elezioni del 25 settembre. All'interno dello studio televisivo si è ovviamente rimostrato nelle consuete vesti di giacca e cravatta ma ildel servizio, piuttosto insolito, è bastato per scatenare una valanga di commenti sui social. Un utente con un tweet ha sentenziato in maniera ironica: “O Delha aperto una Jeanseria oppure ha una sua personale linea, la Deljeans couture”. Bentornati a una nuova puntata di #Drittoerovescio Ci ...

tempoweb : #Drittoerovescio, Paolo #DelDebbio in total #jeans: il look fa impazzire #Twitter VIDEO - vincentperez95 : Ho visto 7 edizioni del gfvip ma la puntata di stasera e la peggiore a livello di look aoparte qualcuno ma gli altr… - michele_menard : Al netto del giudizio politico, perché Letizia Moratti ha questo look direttamente dal 1997? #IlCavalloELaTorre - FreebritneyR : RT @BSNewsItalia: ??| Katy Perry parla del suo look ispirato al Versace Denim di Britney Spears nel programma “The Walk In”: “Quel momento… - BSNewsItalia : ??| Katy Perry parla del suo look ispirato al Versace Denim di Britney Spears nel programma “The Walk In”: “Quel mo… -