GF Vip 7 Elettra Lamborghini e il secondo like sui social

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 29 settembre 2022)ha messo unad un commento su Twitter a suo vantaggio, abbastanza esplicito, contro sua sorella Ginevra che quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip ha affermato di non avere più rapporti con la cantante dal 2019. Si sono chiesti in tanti la motivazione della loro rottura, ma ad oggi non è ancora chiaro. Un’altra concorrente del GF Vip in Casa ha dato una sua versione, Giaele De Donà. Giaele De Donà accusa Ginevra sulla chiusura con sua sorella Giaele ha espresso in maniera esaustiva la sua versione, che gli sarebbe stata raccontata da amiche in comune con. Sembrerebbe che Ginevra abbia ricattato sua sorella, con un video fattole di nascosto, di venderlo ai giornalisti con lo scopo di denigrarla. L’ex concorrente di Ti Spedisco in Convento è ...