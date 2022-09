GF | il video misterioso di Elettra Lamborghini esiste? Intanto Ginevra fa uno scivolone shock

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 29 settembre 2022) Nonostante la diffida, nella casa l’argomento dicontinua a venir fuori, e spunta il mistero di un: è tutto vero o puro gossip? E nel frattempocontinua a peccare di cattivo gusto con una battuta destinata a far discutere… Uno dei temi indubbiamente più caldi di questo GF Vip è quello riguardante il rapporto fra le sorelle. (Screen Mediaset Infinity)La concorrente, infatti, ha ricevuto assieme a tutto il cast e i produttori una diffida da parte della più notache le ha intimato di non parlare di lei. Ma per quale motivo? Le due sorelle non sono più in buoni rapporti a causa in un forte litigio che le avrebbe, almeno per ora, allontanate definitivamente, e che sarebbe scoppiato proprio a causa della ...