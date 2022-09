Galtier | «Lo spogliatoio del Psg è molto piacevole | non mi preoccupa nulla»

(Di giovedì 29 settembre 2022) L’allenatore del Psg, Christophe, ha parlato in conferenza stampa. Ha commentato il cambiamento di Neymar, che dall’inizio della stagione sembra rinato. Lo ripeto da quando sono arrivato, il 4 luglio, ho visto un giocatore responsabilizzato, determinato, che ha lavoratoprima della ripresa. Mi sembra felice, lo vedono tutti. Vediamo le sue performance. Ha obiettivi alti nel club, a livello individuale e nella Nazionale. Quando hai tali obiettivi, stabilisci le condizioni per le prestazioni. E quando si esibisce è felice. Aè stato chiesto un giudizio sullo, su come convivono tante star in squadra. Voi usate la parola convivenza. Quando parliamo di associazione, siamo in gioco, abbiamo delle relazioni umane. Sono sorpreso di ripetervi sempre la stessa cosa. Da quando sono arrivato, ...

