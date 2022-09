Carlo Conti: «Serie A? Sempre le solite corazzate, occhio a due sorprese» (Di giovedì 29 settembre 2022) Il conduttore di Rai1 Carlo Conti, noto tifoso della Fiorentina, ha detto la sua sulla Serie A in corso: le dichiarazioni LE PAROLE – «Ci sono squadre attrezzate per portare avanti tanti impegni e sono più o meno Sempre quelle, Inter, Juve e Milan, corazzate già pronte. Il Napoli però sta andando fortissimo, la Roma è un’incognita perché si è rafforzata molto e ha un allenatore di livello. Poi ci sono outsider come Atalanta e Udinese. Piazze come Firenze e Napoli sono molto complicate» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Il conduttore di Rai1, noto tifoso della Fiorentina, ha detto la sua sullaA in corso: le dichiarazioni LE PAROLE – «Ci sono squadre attrezzate per portare avanti tanti impegni e sono più o menoquelle, Inter, Juve e Milan,già pronte. Il Napoli però sta andando fortissimo, la Roma è un’incognita perché si è rafforzata molto e ha un allenatore di livello. Poi ci sono outsider come Atalanta e Udinese. Piazze come Firenze e Napoli sono molto complicate» L'articolo proviene da Calcio News 24.

