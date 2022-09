Calcio: Roma; Dybala rientra, domani test per l'Inter (Di giovedì 29 settembre 2022) Cresce l'attesa intorno a Paulo Dybala. Il calciatore è rientrato stanotte dopo l'impegno con l'Argentina (senza mai giocare nelle due amichevoli) e oggi era già a Trigoria per il primo allenamento. ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) Cresce l'attesa intorno a Paulo. Il calciatore èto stanotte dopo l'impegno con l'Argentina (senza mai giocare nelle due amichevoli) e oggi era già a Trigoria per il primo allenamento. ...

