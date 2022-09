Amnesty International chiede a Facebook di risarcire i Rohingya per l’odio in rete contro la popolazione (Di giovedì 29 settembre 2022) La questione della discriminazione, della violenza, dell’hate-speech più in generale che si diffonde attraverso una piattaforma come Facebook nei confronti di una popolazione da sempre perseguitata come i Rohingya è stata da sempre sollevata dalle associazioni umanitarie, che hanno mostrato più volte casi concreti di questa disparità di trattamento, sul social network, per queste persone. Amnesty International, ora, ha chiesto che Meta possa risarcire, proprio per questa ragione, il popolo dei Rohingya per le discriminazioni subite sulla piattaforma. LEGGI ANCHE > I Rohingya fanno causa a Facebook per 150 miliardi di dollari per incitamento all’odio in Myanmar La causa di Amnesty ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 settembre 2022) La questione della discriminazione, della violenza, dell’hate-speech più in generale che si diffonde attraverso una piattaforma comenei confronti di unada sempre perseguitata come iè stata da sempre sollevata dalle associazioni umanitarie, che hanno mostrato più volte casi concreti di questa disparità di trattamento, sul social network, per queste persone., ora, ha chiesto che Meta possa, proprio per questa ragione, il popolo deiper le discriminazioni subite sulla piattaforma. LEGGI ANCHE > Ifanno causa aper 150 miliardi di dollari per incitamento alin Myanmar La causa di...

