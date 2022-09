A cosa serve davvero la rabbia? Uno studio potrebbe cambiare tutto per sempre (Di giovedì 29 settembre 2022) La rabbia è un’emozione comune a tutti e che, almeno una volta nella vita, abbiamo manifestato palesemente. Ma perché ci arrabbiamo in realtà? A cosa serve? Ce lo spiega la scienza attraverso uno studio che mette in evidenza le caratteristiche di questa emozione così forte, controversa, e a volte anche pericolosa se non la si sa gestire. Fonte pixabayLa rabbia può spingerci a fare gesti clamorosi ma anche molto rischiosi. Ma qual è la sua origine? A cosa serve? Cerchiamo di capirlo attraverso i dati delle varie ricerche scientifiche. La funzione della rabbia La rabbia, in genere, è un sentimento estremo e negativo perché fa perdere l’autocontrollo: fa dire frasi cattive e offensive al partner o al collega di lavoro o, ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 29 settembre 2022) Laè un’emozione comune a tutti e che, almeno una volta nella vita, abbiamo manifestato palesemente. Ma perché ci armo in realtà? A? Ce lo spiega la scienza attraverso unoche mette in evidenza le caratteristiche di questa emozione così forte, controversa, e a volte anche pericolosa se non la si sa gestire. Fonte pixabayLapuò spingerci a fare gesti clamorosi ma anche molto rischiosi. Ma qual è la sua origine? A? Cerchiamo di capirlo attraverso i dati delle varie ricerche scientifiche. La funzione dellaLa, in genere, è un sentimento estremo e negativo perché fa perdere l’autocontrollo: fa dire frasi cattive e offensive al partner o al collega di lavoro o, ...

