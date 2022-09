Viabilità Roma Regione Lazio del 28-09-2022 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 settembre 2022)DEL 28 SETTEMBREORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24TERAMO DOVE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN GALLERIA AL KM 6+600 IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE CI SONO CODE TRA IL NODO CON LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO. IL VEICOLO E’ FERMO SULLA CORSIA DI SORPASSO, PRESTARE ATTENZIONE. VIABILITA’ COMPROMESSA A CAUSA DI UN INCIDENTE ANCHE SULLA VIA APPIA. SEGNALIAMO CODE TRA L’AEROPORTO E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE. SULL’A1 ANCORA DISAGI PER IL TRAFFICO DIRETTO A FIRENZE, CI SONO CODE CAUSA LAVORI IN CORSO CON TENDENZA IN AUMENTO TRA ORTE E ATTIGLIANO. PASSIAMO AL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ...