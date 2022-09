Un classico blazer nero | per 5 look diversi dal solito I segreti di stile delle star

Leggi su amica

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ilè un caposaldo nel guardaroba di ogni donna. Tutte le sfilateultime stagioni ne hanno proposte una vasta selezione da aggiungere al proprio gurdaroba, mentree celeb continuano a sfoggiarecon i quali ne modificano l’intenzione. Sarà per la sua versatilità, che la rende uno dei pochi capi capaci di essere sfruttato in tutte le occasioni e tutte le stagioni. O forse per il suo carattere mascolino, ma al tempo stesso femminile e sexy. Ma la giacca donna nera non passa mai di moda. A cambiare sono gli styling. Eccone 5 da copiare alleper indossarla giorno dopo giorno, sempre in una nuova veste. Con camicia e jeans, copiando Zendaya Giacca e camicia sembrerebbe uno degli abbinamenti più classici del guardaroba femminile, come di quello maschile. Ma, come ci mostra Zendaya, ...