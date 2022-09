Un cappuccino con Sconcerti: è tempo di premiare con punti in classifica le società che non hanno debiti, il caso Inter insegna (Di mercoledì 28 settembre 2022) Leggo che Zhang ha fatto il bene dell'Inter. Non ho motivo per pensare il contrario, ma ho un concetto diverso di bontà. Bene per... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 28 settembre 2022) Leggo che Zhang ha fatto il bene dell'. Non ho motivo per pensare il contrario, ma ho un concetto diverso di bontà. Bene per...

sportli26181512 : Un cappuccino con Sconcerti: è tempo di premiare con punti in classifica le società che non hanno debiti, il caso I… - cmdotcom : Un cappuccino con #Sconcerti: è tempo di premiare con punti in classifica le società che non hanno debiti, il caso… - francescoadduce : @Cazzaccimiei1 Sempre dopo il cappuccino con latte di soia, schiumato ma non troppo, con spruzzata di cioccolata eq… - DinoOrsato : RT @SiamolaGente: Il vento è cambiato!!! Accredito dello stipendio con solo il 15% di trattenute, fatto benzina a 0,80 al litro, fatto cola… - FranCesca2tweet : 'Vuoi che ti faccio trovare qualcosa in ufficio? Un cappuccino, un cornetto, UNA CAMOMILLA?' Quanto ci era mancata… -