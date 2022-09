Ultime Notizie – ‘The empty cup’, se il climate change minaccia anche il caffè (Di mercoledì 28 settembre 2022) In occasione della Giornata Internazionale del caffè che si celebra il 1 ottobre, Nespresso annuncia un nuovo impegno per la difesa e la tutela del futuro del caffè di alta qualità, evidenziando il rischio che il cambiamento climatico pone sulla produzione globale di caffè e raccontando gli sforzi messi in atto per proteggerla con una nuova campagna e un programma globale di agricoltura rigenerativa. La nuova campagna, “The empty Cup”, vede protagonista il brand ambassador George Clooney con in mano una tazza di caffè vuota, a simboleggiare il rischio che corrono numerosi coltivatori e coltivatrici di caffè in tutto il mondo, di cui oltre 140.000 collaborano con Nespresso in 18 Paesi del mondo, ed evidenziando l’importanza di proteggerli. Attualmente, infatti, il 60% delle specie di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) In occasione della Giornata Internazionale delche si celebra il 1 ottobre, Nespresso annuncia un nuovo impegno per la difesa e la tutela del futuro deldi alta qualità, evidenziando il rischio che il cambiamento climatico pone sulla produzione globale die raccontando gli sforzi messi in atto per proteggerla con una nuova campagna e un programma globale di agricoltura rigenerativa. La nuova campagna, “TheCup”, vede protagonista il brand ambassador George Clooney con in mano una tazza divuota, a simboleggiare il rischio che corrono numerosi coltivatori e coltivatrici diin tutto il mondo, di cui oltre 140.000 collaborano con Nespresso in 18 Paesi del mondo, ed evidenziando l’importanza di proteggerli. Attualmente, infatti, il 60% delle specie di ...

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - sole24ore : ??Elezioni ultime notizie. Nuovo governo, ipotesi due vicepremier. Mattarella pronto, consultazioni anche sabato e d… - ilsussidiario : Terremoto oggi Perugia M 2.3/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Roma - PpPagliaro : RT @francobruni7: Possiamo anche essere d'accordo. Ma continuare a dirlo adesso non sta bene e non serve se non a mostrarsi indispettiti. A… -