Corriere dello Sport

Con una brusca accelerata, Maria SoleCaputi debutta in serie A. Giorno (pre)scelto dal designatore Rocchi (che stamattina ha partecipato al social Football summit 2022 allo stadio Olimpico di Roma ) domenica prossima, in ...Occhio al Napoli di Spalletti, che potrebbe costituire una piacevole, ma soprattutto alla ... Un grande in bocca al lupo, poi, a Maria SoleCaputi, la prima donna arbitro in Serie A. ... Sorpresa Ferrieri Caputi: designata in Serie A, è ufficiale L’avventura della prima donna arbitro italiana nella massima serie parte domenica, Sassuolo-Salernitana la gara individuata, in arrivo le designazioni ufficiali ...La magia dei fuochi d’artificio (foto in calce all’articolo) ha concluso l’evento in occasione dell'esplosione degli ultimi manufatti dell’area a caldo della Ferriera, da oggi definitivamente apparten ...