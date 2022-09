Sonego-Zapata Miralles in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Sofia 2022 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lorenzo Sonego scenderà in campo contro Bernabé Zapata Miralles nel primo turno del torneo Atp 250 di Sofia 2022 (cemento indoor). Il tennista italiano è determinato a dar seguito alla splendida settimana vissuta a Metz, culminata con il titolo vinto, e proverà a partire con il piede giusto in terra bulgara. All’esordio a Sofia sfiderà lo spagnolo Zapata Miralles, per nulla a suo agio su una superficie come il cemento indoor e in svantaggio 3-0 nei precedenti contro l’azzurro. Se Sonego non accuserà la stanchezza dopo le fatiche francesi, avrà dunque ottime chance di approdare al secondo turno, dove troverebbe il danese Rune. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Sonego e Zapata ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lorenzoscenderà in campo contro Bernabénel primo turno del torneo Atp 250 di(cemento indoor). Il tennista italiano è determinato a dar seguito alla splendida settimana vissuta a Metz, culminata con il titolo vinto, e proverà a partire con il piede giusto in terra bulgara. All’esordio asfiderà lo spagnolo, per nulla a suo agio su una superficie come il cemento indoor e in svantaggio 3-0 nei precedenti contro l’azzurro. Senon accuserà la stanchezza dopo le fatiche francesi, avrà dunque ottime chance di approdare al secondo turno, dove troverebbe il danese Rune. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI...

FiorinoLuca : Gli italiani impegnati domani a Sofia ???? ? 11:00 ???? Sonego vs Zapata Miralles ???? ? 19:00 ???? Musetti vs Lazarov… - TuttocalcioS : Scendono oggi in campo 2 azzurri all'ATP 250 di Sofia: alle 11, nel 1T Lorenzo #Sonego ???? affronta Zapata Miralles… - Deepnightpress : Raddoppio ATP Open Sofia 28-09-22 con Lorenzo Sonego vs Bernabe Zapata Miralles e Jan-Lennard Struff vs Dusan Lajov… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Gli italiani impegnati domani a Sofia ???? ? 11:00 ???? Sonego vs Zapata Miralles ???? ? 19:00 ???? Musetti vs Lazarov ???? Ja… - BodoCarlyle : @FiorinoLuca È la volta buona per Sonego, se le cose si mettono male, di chiamare a rete, a gioco fermo, Zapata e c… -