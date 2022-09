Ruby ter: prossima udienza parola a difesa Karima, sentenza a gennaio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Milano, 28 set. (Adnkronos) - La difesa di Karima El Mahroug, poi quella di Luca Risso e le ultime ragazze che partecipavano alle 'cene eleganti' di Arcore. Il processo milanese Ruby ter è alle battute finali e la sentenza potrebbe arrivare a fine gennaio. Si torna in aula il 5 ottobre (bunker 2), poi il 17 ottobre - in giornate che si preannunciano cruciali per la formazione del nuovo governo - ci sarà l'arringa di Federico Cecconi, difensori di fiducia di Silvio Berlusconi accusato di corruzioni in atti giudiziari. Al centro del processo ci sono i bonifici per 'risarcire' le ragazze travolte dall'onda mediatica che per la procura sono soldi elargiti per comprare il silenzio in aula. L'intervento del professor Franco Coppi, legale dell'ex premier, slitta al 2 novembre, mentre il 16 novembre ci sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Milano, 28 set. (Adnkronos) - LadiEl Mahroug, poi quella di Luca Risso e le ultime ragazze che partecipavano alle 'cene eleganti' di Arcore. Il processo milaneseter è alle battute finali e lapotrebbe arrivare a fine. Si torna in aula il 5 ottobre (bunker 2), poi il 17 ottobre - in giornate che si preannunciano cruciali per la formazione del nuovo governo - ci sarà l'arringa di Federico Cecconi, difensori di fiducia di Silvio Berlusconi accusato di corruzioni in atti giudiziari. Al centro del processo ci sono i bonifici per 'risarcire' le ragazze travolte dall'onda mediatica che per la procura sono soldi elargiti per comprare il silenzio in aula. L'intervento del professor Franco Coppi, legale dell'ex premier, slitta al 2 novembre, mentre il 16 novembre ci sono ...

CrestaLaila : Ruby ter, gemelle De Vivo in aula: 'Etichettate come escort' - zazoomblog : Ruby ter: difesa Faggioli nessuna prova di rapporti sessuali con Berlusconi - #difesa #Faggioli #nessuna #prova - 361_magazine : Processo Ruby Ter, la difesa delle gemelle De Vivo definite 'olgettine' - zazoomblog : Ruby ter: difesa Faggioli nessuna prova di rapporti sessuali con Berlusconi - #difesa #Faggioli #nessuna #prova - ruby_rails_bot : RT @leggoit: #ruby ter, le #gemelle De Vivo in aula: «Etichettate come escort, ma con Berlusconi solo stima e amicizia» -