Roma, prima rapina un uomo poi aggredisce un poliziotto: arrestato (Di mercoledì 28 settembre 2022) È stato arrestato con l'accusa di rapina e lesioni personali. Un 51enne algerino è finito in manette grazie all'intervento degli agenti dei Commissariati Viminale, Monteverde e Monte Mario che sono intervenuti in Piazza dei Cinquecento, di fronte alla stazione Termini per una rapina. Leggi anche: rapina violenta ad Anzio: nel bar saccheggia tutto, poi aggredisce gli agenti con uno scalpello Il 51enne aveva sottratto un telefono cellulare a una persona che si trovava all'interno di un negozio di via Calatafimi ed è scappato. Ma grazie alle indicazioni della vittima che aveva subito l'aggressione e la rapina, i poliziotti hanno potuto immediatamente mettersi sulle tracce del malvivente che è stato rintracciato poco distante, proprio in piazza dei Cinquecento. Nonostante fosse ormai ...

