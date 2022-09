Regione Lazio – Righini: Apicoltura, approvata la tutela (Di mercoledì 28 settembre 2022) – “La tutela dell’Apicoltura – dichiara Giancarlo Righini vicepresidente della Commissione Regionale Agricoltura e Ambiente e consigliere regionale del Lazio di Fdi – diventa legge oggi, approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale del Lazio. “Nel testo volto ad organizzare una normativa che sostenga, incentivi e protegga tutte le attività connesse all’allevamento delle api, sono confluite la proposta di legge di cui sono firmatario e quella del presidente della Commissione Regionale Agricoltura Marcelli. Obiettivo principale la tutela dell’ Ape Mellifera ligustica, l’ape italiana per antonomasia, straordinariamente efficace nell’impollinazione, svolge anche la preziosa funzione di infallibile indicatore di qualità dell’aria e dell’acqua. “L’impianto normativo è ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 settembre 2022) – “Ladell’– dichiara Giancarlovicepresidente della Commissione Regionale Agricoltura e Ambiente e consigliere regionale deldi Fdi – diventa legge oggi,all’unanimità dal Consiglio Regionale del. “Nel testo volto ad organizzare una normativa che sostenga, incentivi e protegga tutte le attività connesse all’allevamento delle api, sono confluite la proposta di legge di cui sono firmatario e quella del presidente della Commissione Regionale Agricoltura Marcelli. Obiettivo principale ladell’ Ape Mellifera ligustica, l’ape italiana per antonomasia, straordinariamente efficace nell’impollinazione, svolge anche la preziosa funzione di infallibile indicatore di qualità dell’aria e dell’acqua. “L’impianto normativo è ...

LaVeritaWeb : Audio Esclusivo ? Ascolta l’avvocato Rodolfo Murra, coordinatore dell'avvocatura della Regione Lazio, sulla vicend… - pdnetwork : Interviene in diretta da Piazza del Popolo @nzingaretti - Presidente della Regione Lazio. #Scegli - ANSA_Legalita : Spedizione punitiva al parco giochi, vittima finisce in coma. Ladispoli, adulti picchiati a festa compleanno bimbi.… - calalaruta : @SkyTG24 Lollobrigida chi, quello che ha sposato la sorella della Meloni, entrato in parlamento nel 2018 nel partit… - anto_gaudioso : RT @GiulioNotturni: Sono disponibili le prenotazioni per la seconda dose booster (quarta dose) del vaccino anti Covid19 per i soggetti di e… -